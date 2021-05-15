Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной для волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт": вечером 14 мая в поселке Уруссу Ютазинского района пропал 11-летний мальчик.

Сообщение о том, что пропал мальчик по имени Данил, поступило около полуночи. Было известно, что он одет в джинсовку, белую рубашку, черные брюки и серые кроссовки. Всю ночь ребенка искали, только в пять утра от отряда "ЛизаАлерт" поступило долгожданное сообщение: "Найден, жив". Почему мальчик пропал, где он находился все это время и как был найден, волонтеры не разглашают, так как не имеют на это права.

К сожалению, не все поиски завершаются именно так: 12 мая была найдена мертвой жительница Нижнекамска, которая пропала еще в феврале, пишет ProGorodChelny.ru.