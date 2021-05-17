Выпускники-старшеклассники обстрелянной 11 мая гимназии № 175 в Казани сегодня приступают к учебе. Более 100 детей будут заниматься в соседней школе № 174. Для них выделили 4 кабинета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора соседней школы Аиду Ибрагимову. По её словам, для учителей гимназии № 175 предоставили класс, где они смогут подготовиться к урокам, заполнить электронные журналы.

О возвращении остальных учеников к занятиям пока речи не идет.

Бывший ученик школы № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда на два месяца.