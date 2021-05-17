Курорт Miracleon предложил обеспечить учащихся школы №175 в Казани бесплатными путевками на лечение и оздоровление. Школьники смогут съездить в детский санаторий «Жемчужина России» в Анапе. Об этом передает «Татар-информ».

«Мы выражаем глубокие соболезнования родителям и близким пострадавших в страшной трагедии. Невозможно оставаться в стороне, произошедшее потрясло до глубины души», — передает издание слова инвестора Курорта Miracleon Валерия Димоева.

Чтобы получить путевку на отдых и оздоровление ребенка, родителям нужно обратиться в санаторий в течение этого сезона. Сделать это можно по телефону 8-800-200-36-11 или отправить запрос на почту mar@gemrussia.ru.

Ранее родители рассказали, как вел себя казанский стрелок до нападения на школу №175.