Врачи из РКБ Татарстана рассказали, как спасали пострадавших в результате нападения стрелка Галявиева на школу №175. Об этом они рассказали в официальном аккаунте больницы в Instagram.

«Через полчаса после трагедии они уже стояли в операционных детской больницы. Тут не делили на «ваших и наших» врачей и пациентов, тут спасали общих детей... В одной операционной торакальные хирурги РКБ и хирурги ДРКБ извлекали картечь из груди 14-летнего мальчика. Пробито легкое, руки, плечи, чудом не задето сердце. В соседней операционной детские травматологи двух клиник собирают раздроблённое взрывом бедро, чуть позже потребуется операция на позвоночнике девочке... Ещё одна команда оперирует простреленные колени и руки мальчика 14 лет. В четвёртой операционной мальчишка семи лет, пострадавший от взрывной волны смотрит на нашего заведующего торакальной хирургией и уверенно так: «Вы не переживайте, все со мной будет хорошо, маме только скажите, чтобы не волновалась, я в порядке». В коридорах с родителями работают психологи и врачи. А в операционных гробовая тишина. Доктор не имеет право на панику и страх, как и не имеет права на безразличие. Но в тот день жутко было всем, и до сих пор, произошедшее не укладывается в головах людей. Одно мы смогли сделать совместными усилиями - спасти всех детей, которые поступили в то страшное утро. И это пост не просто про взаимопомощь и поддержку, это про общую боль и трагедию, которая, надеемся, никогда больше не повторится», — написали они в соцсети.

В ДРКБ в этот день работали следующие врачи: заведующий отделением детской травматологии РКБ Хасанов Руслан Фаритович, травматолог-ортопед Талалаев Роберт Викторович, травматолог-ортопед Емелин Алексей Львович, заведующий отделением торакальной хирургией №2 Тришин Евгений Валерьевич, торакальный хирург Кукушкин Андрей Иосифович, заведующий травматологическим отделением №2 Гайзатуллин Раиль Радикович, травматолог-ортопед Топыркин Владимир Геннадьевич, травматолог-ортопед Галлямов Алмаз Рафаэлевич, травматолог-ортопед Фассахов Рустем Ринатович, травматолог-ортопед Хамидуллин Рустем Харисович, травматолог-ортопед Ахметов Радиф Рафисович, заведующий отделением сосудистой хирургии Максимов Александр Владимирович и сердечно-сосудистый хирург Плотников Михаил Викторович.

Ранее родители рассказали, как вел себя казанский стрелок до нападения на школу №175.