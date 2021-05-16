В Татарстане пропала 78-летняя пенсионерка Зыбина Эльвира Викторовна. Об этом сообщает поисковый отряд Татарстана «ЛизаАлерт».

Известно, что последний раз женщину видели 13 мая 2021 года. Она находилась по адресу снт. Тихий Плес, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан. Пропавшая худощавого телосложения, с русыми волосами с проседью, голубыми глазами. Рост 155 см. На ней были белая кофта, темно-синие джинсы, светло-серые мокасины и белая кепка. Если вы видели пенсионерку, сообщите об этом инфоргу поиска Динаре. Номер телефона: 89274608377.



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