Власти Татарстана готовят список учителей и сотрудников, которые проявили героизм во время стрельбы в школе №175. Об этом передают ТАСС со слов пресс-службы Министерства образования и науки РТ.

«Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть», - передает издание слова сотрудницы ведомства.

Также об этом говорил и президент РТ Рустам Минниханов на совещании в субботу:

«Нужно отдать должное коллективу школы. Работнику, который выходил, вахтеру, которая показала себя очень смело, и, конечно, коллективу школы. Учителя в этот сложный момент организовали вопрос безопасности: классы закрыли, детей разместили, поступили, надо сказать, по-геройски».

Кроме того, отметить государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии предложил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что количество пострадавших при стрельбе в школе Казани выросло до 25 человек.