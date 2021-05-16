Казанцы обнаружили стихийно созданную свалку возле Дубравной. Об этом они написали в социальных сетях.



Свалка находится возле лесопосадочной части. По видеозаписи видно, что свалка здесь уже давно — мусор занимает несколько квадратных метров. В сообщениях под постом жители прокомментировали ситуацию:

«Это ужас, повсюду! В Салавате все посадки засорили, зато против завода бастовали!» — делятся мыслями подписчики.

«Чисто, там где не мусорят. А наши люди, сами мусор т, а потом власть обвиняют», — пишут они.

«Люди стали злыми, и это так обидно. Очень жаль что в нашей стране нет ни к чему уважения. Сами ведь живём и дышим этим воздухом», - сообщают казанцы.

Ранее мы сообщили, что в Татарстане ожидается жара до +35˚C.