Казанцы обнаружили стихийно созданную свалку возле Дубравной. Об этом они написали в социальных сетях.
Свалка находится возле лесопосадочной части. По видеозаписи видно, что свалка здесь уже давно — мусор занимает несколько квадратных метров. В сообщениях под постом жители прокомментировали ситуацию:
«Это ужас, повсюду! В Салавате все посадки засорили, зато против завода бастовали!» — делятся мыслями подписчики.
«Чисто, там где не мусорят. А наши люди, сами мусор т, а потом власть обвиняют», — пишут они.
«Люди стали злыми, и это так обидно. Очень жаль что в нашей стране нет ни к чему уважения. Сами ведь живём и дышим этим воздухом», - сообщают казанцы.
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