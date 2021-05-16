В Татарстане температура воздуха поднимется до +35˚. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, днем местами порывистый до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚, в западных районах РТ до +20˚. Максимальная температура воздуха днем +35˚.



Завтра, 17 мая, вновь не обещают дождь. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +12..+17˚, на западе до +21˚. Температура воздуха днем достигнет +35˚.

Во вторник, 18 мая, температурный режим остается прежним, но ветер будет юго-восточный.



Ранее мы писали количество пострадавших при стрельбе в школе Казани выросло до 25 человек.