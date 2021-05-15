В РКБ поделились рассказом о том, как в первые часы и минуты после стрельбы работали медики Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической больницы.

"Через полчаса после трагедии они уже стояли в операционных детской больницы. Тут не делили на «ваших и наших» врачей и пациентов, тут спасали общих детей...", - так начинается рассказ.

Медики вспоминают, что пациентов со сложными травмами было много: в одной операционной из груди 14-летнего подростка вытаскивали картечь торакальные хирурги РКБ и хирурги ДРКБ. У мальчика были прострелены руки, плечи, легкое, чудом не затронуто сердце. В соседней операционной его ровеснику оперируют простреленные руки и колени. Рядом травматологи собирают раздробленное взрывом бедро, чуть позже девочке будет нужна операция на позвоночнике, делятся в РКБ воспоминаниями. Все это время в операционных стояла практически гробовая тишина.

"В четвёртой операционной мальчишка семи лет, пострадавший от взрывной волны смотрит на нашего заведующего торакальной хирургией и уверенно так: «Вы не переживайте, все со мной будет хорошо, маме только скажите, чтобы не волновалась, я в порядке »...",

Напомним, что 11 мая утром 10-летний Ильназ Галявиев пришел в 175 школу, где ранее учился, и начал стрелять в людей. Погибли семь учеников 8 класса и два педагога, 23 человека ранены, восемь переведены из Казани в Москву. Накануне одному из пациентов сделали сложную операцию по удалению дроби, застрявшей в области позвоночника.