СК Татарстана проведет доследственную проверку по факту гибели в водоеме 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело жителя Набережных Челнов вытащили из пруда в селе Лубяны Кукморского района 13 мая, по всем признакам, он утонул. Известно, что вечером 12 мая он ушел из общежития купаться на пруд и не вернулся. На берегу нашли одежду, а тело извлекли спасатели с трехметровой глубины.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.