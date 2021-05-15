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Фото пресс-служба МЧС РТ

Тело нашли на трехметровой глубине: Следком проверит обстоятельства гибели подростка в Татарстане

15.05.2021, 08:02 278 0 prokazan.ru

СК Татарстана проведет доследственную проверку по факту гибели в водоеме 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Тело жителя Набережных Челнов вытащили из пруда в селе Лубяны Кукморского района 13 мая, по всем признакам, он утонул. Известно, что вечером 12 мая он ушел из общежития купаться на пруд и не вернулся. На берегу нашли одежду, а тело извлекли спасатели с трехметровой глубины.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Дети Смерть Правоохранители
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Заключенным в СИЗО и колониях предложат платные услуги и увеличат количество свиданий
07:45, 06.05.2021
Доктор предупредил россиян о распространенном «медицинском» мошенничестве
01:01, 06.05.2021
Российские ученые заявили, что вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание ковидом
20:04, 05.05.2021
Девушку-блогера нашли мертвой в лесу спустя месяц после пропажи, все это время ее не искал даже муж
15:13, 05.05.2021
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев и товарища
08:54, 05.05.2021
Девушка уехала с корпоратива на такси, а очнулась голой в поле
06:01, 05.05.2021
Из России на все лето запретили вывозить одну из самых популярных круп
01:01, 05.05.2021
Избитого полуголого малыша нашли на лестничной площадке
12:54, 04.05.2021
Россиянам напомнили, за какие сорняки на участке можно получить штраф до 10 тысяч
11:37, 04.05.2021
Российский блогер рассказал в соцсетях о 40-дневном голодании и умер через несколько дней
08:07, 04.05.2021
Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредитов
06:00, 04.05.2021
Мигрант из Узбекистана потребовал соблюдать его права и был побит в миграционной службе
20:00, 03.05.2021
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 6 до 18 лет в августе
19:00, 03.05.2021
Больница заплатит пациентке за то, что в ее ноге оставили салфетку после операции
15:41, 03.05.2021
В России могут заметно осложнить жизнь тем, кто не сделал прививку от коронавируса
12:14, 03.05.2021
Самое дорогое ДТП: спорткары на 35 миллионов рублей столкнулись в массовой аварии
11:59, 03.05.2021
Женщину насмерть сбил на автомобиле ее шестилетний ребенок, которого она посадила за руль
10:58, 03.05.2021
Ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины
10:43, 03.05.2021
Продавать и покупать подержанные авто по новым правилам можно будет со второй половины 2021 года
08:15, 03.05.2021
Главу издательского дома исламской литературы арестовали по подозрению в финансировании терроризма
08:02, 03.05.2021
В России назвали профессии, которые могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет
20:00, 02.05.2021
Бродячий пес обезобразил лицо 6-летней девочке в день ее рождения: врачи делают все возможное
19:00, 02.05.2021
Специалисты составили ТОП-5 наиболее опасных последствий перенесенного коронавируса
17:23, 02.05.2021
Парень до перелома черепа избил 15-летнего подростка в лифте из-за телефона
15:50, 02.05.2021
«Как в ужастике»: в Сеть попали кадры, на которых свора собак выкапывает трупы из могил
15:09, 02.05.2021
Полиция поймала мужчину, который связал подростка и задушил его цепью
13:24, 02.05.2021
Осужденный педофил вышел в окно больницы и отправился в бега
11:28, 02.05.2021
В Роспотребнадзоре назвали 6 категорий людей, которым категорически нельзя делать прививку от COVID
10:07, 02.05.2021
2-летний ребенок скончался после обеда в кафе с картошкой фри
09:51, 02.05.2021
Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» устроила поножовщину и отстранена от съемок
09:21, 02.05.2021
«Стукачей хватает»: казанцы обсуждают идею депутата ГД от РТ об органе для жалоб на соседей
08:12, 02.05.2021
Врач-эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, при каком условии будет остановлен коронавирус
20:00, 01.05.2021
Дочь заключенного актера Ефремова готовится стать мужчиной к 25 годам
19:00, 01.05.2021
Поминки рабочего начинались как обычно, а закончились стихийным митингом
10:28, 01.05.2021
Росфинмониторинг внес Штабы Навального в список организаций, причастных к экстремизму
08:56, 01.05.2021
Водитель «девятки» грубо нарушил ПДД и устроил аварию с пятью погибшими девочкам-баскетболистками
06:01, 01.05.2021
Глава Роспортебнадзора Попова заявила, что иммунитет к ковиду после прививки держится до 12 месяцев
15:24, 30.04.2021
В руках мужчины взорвался телефон, он получил ожоги
14:58, 30.04.2021
В Кремле рассказали, будут ли компенсировать майские праздники за счет уменьшения новогодних каникул
13:49, 30.04.2021
21-летнего парня, который пропал в декабре 2020 года, нашли мертвым в лесу
12:49, 30.04.2021
Уличные камеры зафиксировали, как ребенок на прогулке внезапно провалился в канализацию
12:45, 30.04.2021
Депутаты Госдумы предложили выплачивать родителям школьников 10 тысяч каждый год
10:35, 30.04.2021
Полиция задержала отца, год насиловавшего своих 4-летних дочек, девочки в больнице
10:21, 30.04.2021
Многодетная мать убила мужа и детей и отправилась в кино, один из тройняшек выжил
08:09, 30.04.2021
Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах в пилотном режиме
07:58, 30.04.2021
Врач рассказал, как на самом деле в тюрьмах России обстоят дела с медициной
21:54, 29.04.2021
Почернела стопа: женщина после прививки от коронавируса пожаловалась на адские боли
20:00, 29.04.2021
Перечень запрещенных при ДТП действий назвали россиянам эксперты
19:00, 29.04.2021
Обиженный на приставов мужчина закидал их грязными подгузниками
17:51, 29.04.2021
Мужчина нанес более 100 ударов ножом сожительнице и еще 18 уже после смерти
15:40, 29.04.2021
На берегу реки очевидцы обнаружили окровавленное тело 25-летнего бизнесмена, рядом лежал серп
14:58, 29.04.2021
Создано приложение для смартфона, при помощи которого можно проверить ребенка на аутизм
14:36, 29.04.2021
Новые штрафы для кондукторов и изменения в ПДД: какие законы вступят в силу в мае 2021 года
14:04, 29.04.2021
Пресс-секретарь президента России прокомментировал продление нерабочих дней после 10 мая
14:02, 29.04.2021
Врачи рассказали, кому из россиян в большей степени грозит повторное заражение коронавирусом
13:49, 29.04.2021
Мужчина два года насиловал троих приемных дочерей: что решил суд?
13:28, 29.04.2021
Неизвестный мужчина напал на школьницу возле лицея и пытался затащить в гаражный массив
11:55, 29.04.2021
Легендарный киллер 90-х Саша-Солдат попытался выйти на свободу по УДО
11:40, 29.04.2021
Волков: Штабы Навального в России прекращают работу
11:39, 29.04.2021
В 9 российских городах ФСБ задержаны украинские неонацисты, готовившие массовые теракты
10:45, 29.04.2021
Хотел вернуть жену магией: мужчину жестоко убили во время оккультного обряда
10:42, 29.04.2021
«Решился ради жены»: во время оккультного ритуала зарубили мужчину
08:42, 29.04.2021
Врач рассказал о том, как влияет время рождения человека на всю его жизнь
08:09, 29.04.2021
Татарстан вышел на первое место в федеральном рейтинге по количеству совершенных убийств
21:57, 28.04.2021
Не выдержала: женщина задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживаний за ним
21:08, 28.04.2021
Влетел точно в голову: на стройке мужчину убил упавший с высоты 30 этажа, клепальник
20:00, 28.04.2021
Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
19:00, 28.04.2021
Росгвардеец изнасиловал 11-летнего мальчика, заступившегося за свою мать-инвалида: вынесен приговор
17:50, 28.04.2021
15-летние подростки жестоко избили сверстника, ему на лечение собирают деньги
17:11, 28.04.2021
Сотрудники МВД РФ раскрыли деятельность ОПГ, которая похищала средства покупателей «КАМАЗов»
16:52, 28.04.2021
Двое мужчин провалились в канализационный люк, один из них погиб
15:41, 28.04.2021
Участковый не поверил девочке, которая сообщила, что ее маму убивают, позже был обнаружен труп
15:09, 28.04.2021
Журналиста Алексея Пивоварова подозревают в подделке документов на оружие
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
14:28, 28.04.2021
В магазинах России обсуждают повышение цен на гречку
13:38, 28.04.2021
Мужчина прятал 8-летнего ребенка в заброшенном доме и предлагал ему сожительство
12:37, 28.04.2021
Спортсменка из Набережных Челнов оказалась в центре мирового спортивного скандала с флагом РФ
11:42, 28.04.2021
Эксперты заявили, что в России уже началась третья волна коронавируса
11:35, 28.04.2021
Российский блогер погиб на съемках нового видео в Тик-Ток
11:09, 28.04.2021
Родители покупают у бомжей вшей в качестве лекарства детям
09:52, 28.04.2021
16-летний подросток предстанет перед судом за то, что приковал подругу наручниками к батарее
08:14, 28.04.2021
В Казань приедет российский премьер-министр Михаил Мишустин
08:04, 28.04.2021
Устроили месилово на вокзале: полиция задержала бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина
07:53, 28.04.2021
Конституционный суд в России разрешил забирать у должников единственное жилье
05:00, 28.04.2021
Суд вынес приговор блогеру, в эфире которого умерла девушка
19:00, 27.04.2021
Сбер намерен открыть в своих отделениях аптеки, где таблетки можно покупать поштучно
17:40, 27.04.2021
В водоеме следователи обнаружили сумку с частями тела женщины, которая пропала в 2017 году
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:43, 27.04.2021
Грабители из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
14:44, 27.04.2021
Следователи арестовали женщину, которая сняла порно со своими собственными детьми
10:03, 27.04.2021
Воры, чтобы отомстить, убили и сожгли 90-летнего ветерана
08:15, 27.04.2021
Сильные мира сего: в Казани через несколько дней встретятся премьер-министры стран ЕАЭС
08:04, 27.04.2021
Привиться или просто переболеть? Врачи рассказали, что лучше
07:51, 27.04.2021
В Минтруде рассказали, как следует оплачивать россиянам дни с 4 по 7 мая 2021 года
21:00, 26.04.2021
Казань вошла в ТОП-3 самых лучших городов России для жизни
20:00, 26.04.2021
Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в армию
19:00, 26.04.2021
Не вызывала «Скорую»: вынесен приговор женщине, маленькая дочь которой обварилась кипятком насмерть
17:51, 26.04.2021
Семиклассник избил директора школы из-за того, что она хотела его успокоить
16:55, 26.04.2021
Мужчина убил знакомого, расчленил его тело и закопал в лесополосе из-за телефона
15:34, 26.04.2021
«Всем спасибо, все пока свободны»: прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
10:48, 26.04.2021
Разрядившаяся батарейка стала причиной гибели четверых людей: двоих взрослых и двоих детей
10:07, 26.04.2021
В России предложили продлевать отпуска тем, кто выберет отдых на территории РФ
09:10, 26.04.2021
Стало известно, как работодатели отнеслись к длинным майским выходным, объявленным Путиным
08:27, 26.04.2021
Девочка-школьница погибла в сточной канаве, пытаясь достать из нее свой рюкзак
08:13, 26.04.2021
Жители России назвали доходы, которые необходимы, чтобы жить достойно
15:12, 25.04.2021
Водители маршруток отказались перевозить инвалида без ног
10:11, 25.04.2021
Заработную плату за апрель россияне получат до 30 апреля из-за новых «путинских» выходных
17:50, 24.04.2021
«Меня убивают!»: в сети появилось видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии
16:22, 24.04.2021
Следователи нашли останки шестилетней девочки, которая пропала еще в сентябре 2020 года
10:55, 24.04.2021
23-летний молодой человек жестоко избил взрослую женщину за отказ в сексе
15:17, 23.04.2021
Путин подписал указ о непрерывных выходных в мае: страна будет отдыхать с 1 по 10 мая
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
10:03, 23.04.2021
В России предлагают использовать маткапитал для покупки жилья без взятия ипотеки
09:47, 23.04.2021
Роструд рассказал о длинных предстоящих выходных: сколько и когда будем отдыхать?
16:22, 22.04.2021
Рост цен на основные продукты в России в три раза опередил темпы инфляции
09:57, 22.04.2021
Певица Мария Максакова назвала своего бывшего вором в законе и попросила МВД проверить его
09:42, 22.04.2021
Российский врач Александр Мясников рассказал, как дата рождения человека влияет на его здоровье
13:11, 21.04.2021
Владимир Путин пообещал еще одну выплату от государства на детей по 10 тысяч рублей
10:05, 21.04.2021
По обвинению в педофилии арестовали преподавателя Высшей школы экономики
16:41, 20.04.2021
Прокуратура намерена просить ликвидации ФКБ и штабов Алексея Навального
12:46, 20.04.2021
Супруги с малышом при помощи детской коляски мастерски обокрали магазин бытовой техники
09:39, 20.04.2021
«Протесты, цены и нашествие волков»: эксперты рассказали о самых главных страхах россиян
14:28, 19.04.2021
Премьер Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов
12:00, 19.04.2021
Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он назвал новорожденного второго сына
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью