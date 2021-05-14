В Челябинске полицейские поймали гражданина, именующего себя богом. Об этом пишут местные СМИ.
На неадекватного мужчину пожаловались его соседи. 13 мая он бегал по подъезду жилого дома, стучался в квартиры и сообщал, что у него есть оружие.
В итоге сотрудники полиции доставили этого гражданина в отделение. Расстрелявший школьников и сотрудников гимназии в Казани 19-летний гражданин Галявиев тоже величал себя богом.
Накануне мы сообщали о еще одном подражателе казанского стрелка - в Благовещенске задержан подросток, который заявил, что "сделает то же самое, что и в Казани".
комментарии