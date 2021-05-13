Накануне, пока Татарстан прощался с жертвами стрелка Ильназа Галявиева, в Благовещенске силовикам пришлось эвакуировать школу № 27. Поводом стала угроза одного из учеников. Подросток написал в социальных сетях, что "обязательно устроит то же самое, что и в Казани".

"Сейчас идет проверка по факту сообщения, ситуация под контролем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказали "ФедералПресс" в амурском управлении СК РФ.

Как сообщает ряд источников, подростка уже задержали.