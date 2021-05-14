Мулланур Мустафин стал первым пострадавшим во время стрельбы в казанской школе № 175. Он получил первые пули. Сейчас он пришел в себя и начал рассказывать, что он запомнил о случившемся.

Он уверяет, что оказался на пути стрелка совершенно случайно, сообщает Mash.

62-летний рабочий по обслуживанию здания выходил из школы, чтобы забрать из машины инструменты. Увидев Ильназа Галявиева с оружием, мужчина попятился назад, прикрыл дверь. Галявиев выстрелил, пуля прошла через щель и ранила Мустафина. Стрелок попытался добить мужчину выстрелом в голову, но попал только по касательной.

Мустафину пока не стали говорить о погибших, чтобы не беспокоить его. Состояние пострадавшего стабилизировалось, хоть и остаётся тяжёлым. Мулланур рассказал, что в тот момент думал о своей жене Альфие — классной руководительнице Галявиева.

11 мая Галявиев ворвался в гимназию и расстрелял учеников и сотрудников, погибли девять человек, 23 пострадали. Накануне суд назначил ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Наркотиков в организме преступника не обнаружено. Ему назначена психиатрическая экспертиза.