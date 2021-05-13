В сети появилась видеозапись первого выстрела Ильназа Галявиева, это произошло на крыльце школы, где он потом убил девять человек и ранил 23.

На кадрах видно, что молодой человек во всем черном поднимается на крыльцо, достает оружие. Рядом стоит девушка, она не видит происходящего. Когда школьница заметила готового к стрельбе незнакомца, она бросается бежать.

Галявиев несколько раз стреляет вслед девушке, а затем уходит в учебное заведение. Напомним, что молодой человек закончил школу №175 несколько лет назад, был знаком с педагогами и расположением кабинетов. Также в день трагедии он пришел, чтобы посмотреть расписание, а затем сходил домой, экипировался и отправился в гимназию.

Напомним, что восемь пострадавших в результате нападения на школу были отправлены в Москву, у двоих детей состояние крайней степени тяжести.