В тяжелом состоянии находятся трое пострадавших при стрельбе в казанской школе №175. Об этом сообщил в ходе совещания с президентом РФ Путиным глава Минздрава Мурашко.

Из трех человек двое - это дети, они находятся в состоянии крайней степени тяжести, отметил он. Еще троим взрослым были сделаны операции, они продолжаются. Министр здравоохранения также заявил, что пострадавших направят на реабилитацию в санатории.

Напомним, что из 23 пострадавших от рук 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева восемь человек перевезены в Москву, остальные проходят лечение в больницах Казани.

Галявиев находится под арестом, проводятся необходимые экспертизы. Так, проверка на алкоголь и наркотики не выявила в крови стрелка ни того, ни другого. Молодому человеку грозит пожизненный срок.