Ильназ Галявиев, который расстрелял в казанской школе девять человек, попал на видео еще до прихода в учебное заведение. Однако ни люди, ни камеры не обратили на него внимание.

Геннадий Пучков, представитель НИИ спецтехники при НПО "Специальная техника и связь" (относится к структуре МВД), пояснил, что это неудивительно. Большинство камер "заточены" на фиксацию правил дорожного движения,отметил он.

"Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку. Потому что из всего бюджета, который уходит на "Безопасный город" и системы видеонаблюдения, львиная доля уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД. А на правоохранительный сегмент - крохи", - цитируют Пучкова РИА Новости.

Ученые также отметил, что суммы денег, которые тратят на те или иные системы контроля, "могут ужаснуть". Напомним, ранее генерал ФСБ объяснил, почему прохожие не остановили молодого человека с оружием.