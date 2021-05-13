Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил, почему прохожие в Казани бездействовали, когда видели на улице с оружием 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. По его словам, люди не отреагировали из-за страха, равнодушия, невнимательности и недоверия к правоохранительным органам, сообщает РИА Новости.

Генерал Михайлов уверен, что далеко не каждый рядовой житель России, заметив вооруженного человека, способен вообще предположить, что у того в руках настоящее оружие. Также сложно определить, есть ли у прохожего с оружием в руках какие-то криминальные цели.

"У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу "авось пронесет". По этому принципу живут и рядовые граждане, и сотрудники правоохранительных органов, и частные охранные предприятия", — заявил генерал-майор ФСБ в отставке.

Утром 11 мая в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Бывший ученик школы пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли семь восьмиклассников и две учительницы, 23 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. Силовики задержали 19-летнего Ильназа Галявиева, вчера его арестовали на 2 месяца.