В сети появилось видео задержания молодого человека, который, предварительно, устроил расстрел в 175 школе Казани утром 11 мая. 19-летний парень закончил эту школу несколько лет назад, сообщают источники.

По последней информации школу штурмую силовики, в здании находится еще один нападавший. Количество убитых по разным данным - от 9 до 13 человек, еще 12 детей и взрослый госпитализированы. Часть детей эвакуированы в ближайший детский сад. На месте работают экстренные службы, также в школу прибыл Рустам Минниханов.