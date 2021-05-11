Мэрия Казани на официальном сайте разместила приглашение для всех любителей барбекю. 15 и 16 мая всех приглашают в Горкинско-Ометьевский лес на "Гриль-фест". Здесь будут жарить на полную - блюда из мяса и рыбы, птицы и овощей, сыра на барбекю предложат попробовать полтора десятка кафе и ресторанов столицы Татарстана.

Но вкусное можно будет не только попробовать, но и научиться готовить самостоятельно в рамках мастер-классов от Гильдии поваров РТ. Также на фестивале выступят музыкальные группы, состоятся DJ-сеты. В парке будут развернуты шатер для чайных церемоний, организована детская площадка с бесплатными мастер-классами и фотозона.

Мероприятие будет проходить на зеленом поле Горкинско-Отметьевского леса около контейнерного центра CUBE в течение двух дней с 12:00 до 20:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.