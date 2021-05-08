В Казани удалось найти живым мужчину, пропавшего в конце апреля.

Как пояснили волонтеры, последний раз его видели 28 апреля, в поисковый отряд "ЛизаАлерт" заявка поступили 4 мая. В ориентировке было указано, что 53-летний Сергей худощавый, ростом 175 сантиметров. Когда пропал, был одет во все черное.

Накануне вечером, 7 мая, волонтеры сообщили: мужчина найден, он жив.

Напомним, что в Казани уже третий месяц разыскивают пропавшего молодого мужчину. Всех, кто его видел, просят сообщить в 112 или в "ЛизаАлерт" на горячую линию.