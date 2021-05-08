Житель Казани написал в редакцию ProKazan.ru о встрече с клещом в одном из городских парков.

По словам обратившегося, инцидент произошел на днях в Авиастроительном районе.

"Вчера пришел с прогулки из парка Крылья Советов! Гуляли с ребенком и в парке было очень много детей и взрослых!!! По приходу зашел в ванную комнату, принять душ, и обнаружил клеща!!!! Пусть все родители после прогулок внимательнее осматривают себя и детей. Коммунальщики в Крыльях Советов не работают совсем!", - негодует горожанин.

"Ничего себе, ребенок чуть не каждый день туда ходит".

"Парк на карантин закрывать и дезинфекцию проводить", - предлагают казанцы в комментариях к посту.

Отметим, что обычно на начало мая в Казани уже бывает проведена акарицидная обработка в парках, на вопрос об обработке в этом году в мэрии не ответили.

Добавим, что с начала сезона в Татарстане клещи покусали уже 475 человек.