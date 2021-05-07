За 2020 год Ильсур Метшин заработал 6,5 миллионов рублей, и это больше, чем годом ранее: в 2019 году, судя по опубликованным декларациям, его доход составил 5,7 миллионов.
В собственности у мэра Казани, как и годом ранее, числится квартира площадью 272,7 "квадратов", жилой дом 174,1 квадратных метров, часть земельного участка под многоквартирным домом площадью 23,5 тысячи "квадратов", гараж, земельный участок площадью 16 тысяч квадратных метров.
В пользовании у Метшина дом площадью 558 квадратных метров, имеются три машины - ГАЗ-69, ГАЗ-24 и М-21.
Жена градоначальника Гульнара Метшина заработала в 2020 53,5 миллиона рублей против 305 в 2019 году, указано в документе. В собственности у супруги мэра - доля дома и земельного участка, а также "Фольксваген Жук".
Отметим, что по декларации доход мэра Казани на 1,7 миллиона меньше, чем главы РТ Рустама Минниханова.
комментарии
- Ти лакеюшка (100%), фильм Навального смотрел? Тогда че спрашиваешь? Там все было по полочкам разложено.
Вот только они уже забыли, что тогда выравнивали по нижней планке и не было импорта из-за границы.
Вот только они уже забыли, что тогда выравнивали по нижней планке и не было импорта из-за границы.
Вот только они уже забыли, что тогда выравнивали по нижней планке и не было импорта из-за границы.
Вот только они уже забыли, что тогда выравнивали по нижней планке и не было импорта из-за границы.