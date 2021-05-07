За 2020 год Ильсур Метшин заработал 6,5 миллионов рублей, и это больше, чем годом ранее: в 2019 году, судя по опубликованным декларациям, его доход составил 5,7 миллионов.

В собственности у мэра Казани, как и годом ранее, числится квартира площадью 272,7 "квадратов", жилой дом 174,1 квадратных метров, часть земельного участка под многоквартирным домом площадью 23,5 тысячи "квадратов", гараж, земельный участок площадью 16 тысяч квадратных метров.

В пользовании у Метшина дом площадью 558 квадратных метров, имеются три машины - ГАЗ-69, ГАЗ-24 и М-21.

Жена градоначальника Гульнара Метшина заработала в 2020 53,5 миллиона рублей против 305 в 2019 году, указано в документе. В собственности у супруги мэра - доля дома и земельного участка, а также "Фольксваген Жук".

Отметим, что по декларации доход мэра Казани на 1,7 миллиона меньше, чем главы РТ Рустама Минниханова.