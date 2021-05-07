В 2021 году в Казани полный ремонт ожидает улицу Магистральную. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", они охватят все 1,86 километров дорожного полотна - от Мамадышского тракта до улицы Тыныч. Покрытие заменят высокопрочным асфальтобетоном, отремонтируют тротуары и заменят бортовые камни.

Кроме того, на улице появятся 286 дорожных знаков, семь искусственных неровностей и дорожная разметка. Ремонт уже стартовал, точные сроки завершения пока не обозначены.