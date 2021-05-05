В день рождения главного тренера казанского ФК "Рубин" Леонида Слуцкого в группе клуба опубликовано видео со смешными моментами из его жизни. Ранее они, как уточнили авторы, нигде не публиковались.

Леонид Слуцкий родился в Волгограде 4 мая 1971 года, в молодости недолгое время был вратарем, затем перешел на тренерские позиции, в частности, являлся тренером Сборной России по футболу. Также участвовал в КВН и "Что? Где? Когда?". С 2019 года тренирует казанский "Рубин". 4 мая 2021 года ему исполнилось 50 лет.