В суде Казани поймали укрывающегося от уплаты алиментов мужчину. Задержание произошло при проверке документов, когда неплательщик попытался получить справку о расторжении брака. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Республике Татарстан.

Оказалось, что мужчина должен был выплачивать четверть своего дохода на несовершеннолетнего ребенка. Он проигнорировал такое решение суда и в итоге накопил долг в 60 тысяч рублей.

При этом отец-неплательщик, зная о задолженности, предпочитал не появляться в родном районе и избегал контактов с приставами. После поимки на него был составлен административный протокол, затем суд назначил наказание.

Теперь злоумышленнику предстоит провести 10 суток под арестом. При этом сам долг ему выплатить всё равно придётся.

