Трагедия разыгралась накануне поздно вечером в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана. в 23:08 в МЧС позвонили очевидцы, которые заявили, что на реке Кама раздаются крики "Помогите, тонем". Но в темноте люди ничего не смогли рассмотреть.

На место выехали начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, инспекторы Лаишевского участка Центра ГИМС, спасатели ЗПСО-2, медики и сотрудники полиции. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что муж и жена выехали на воду на лодке, которая впоследствии перевернулась.

В 23:50 очевидцы на лодке нашли на акватории женщину 1986 г.р., которая держалась в воде за перевёрнутую лодку. Она была доставлена на берег, от медицинской помощи отказалась. Прибывшие спасатели водолазной группы ЗПСО-2 в 04:15 3 мая обнаружили и извлекли из воды в 70 м от берега тело мужчины 1985 г.р. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В инспекции по маломерным судам РТ отметили, что погибший мужчина грубо нарушил требования безопасности, выйдя на воду в нетрезвом виде в темноте на пластиковой лодке. У пары не было с собой спасательных жилетов.

Главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов отметил, что наличие спасательных жилетов помогло бы обоим супругам выжить. Жилеты дали бы им шанс добраться до берега и раньше быть замеченными.