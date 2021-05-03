В первом полугодии 2021 года в столице Татарстана будут восстановлены права более 2,2 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщил фонд поддержки дольщиков Татарстана, заявление приводит "Строительная газета".

Сообщается, что в Казани подходит к завершению строительство семи проблемных домов. Речь о домах №2, 3 и 4 в ЖК «МЧС» по ул. Губкина, доме на Достоевского, 57, доме №5 в ЖК «Молодежный», а также домах №3 и 6 в ЖК «Золотая середина» по ул. Чистопольская и Четаева.

«Ожидаем, что в 1-м полугодии текущего года проблемные дома, достраиваемые по федеральной программе поддержки дольщиков, будут введены в эксплуатацию, что позволит восстановить в правах более 2,2 тыс. обманутых участников долевого строительства», - отметил исполнительный директор фонда Иван Новиков.

На строительство домов в рамках подписанных соглашений с ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» выделено около 9 млрд рублей, из которых Татарстан софинансирует 3 млрд. рублей. Общая площадь достраиваемых объектов составляет более 200 тыс. кв. метров.