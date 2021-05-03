Указом президента России Владимира Путина на пост зампреда Верховного суда Республики Татарстан назначен 46-летний Эдуард Каминский. Он будет занимать этот пост в течение ближайших 6 лет.

Эдуард Каминский в 1997 году окончил юридический факультет Пермского госуниверситета им. Горького. Ещё до окончания вуза его приняли на работу в прокуратуру Татарстана на должность помощника прокурора Альметьевска.

Далее Каминский работал прокурором и следователем в Альметьевске и Казани. С 2014 года возглавлял судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда РТ.