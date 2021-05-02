Полиция в Казани поймала подозреваемого в воровстве из IT-офиса. Похищен был ноутбук, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Как рассказали в ведомстве, в конце февраля в отдел полиции обратился директор одной из IT-компаний в Казани с заявлением о факте кражи имущества.

Так, 20 февраля, явившись утром на работу, работники обнаружили, что окно в помещении было открыто, а из офиса пропали дорогостоящий ноутбук и рюкзак. Общая стоимость похищенного имущества составила 100 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Арском районе только сейчас задержали подозреваемого в совершении данного преступления. 26-летний ранее судимый молодой человек в содеянном сознался. Он рассказал, что 20 февраля рано утром путем отжатия окна пробрался в помещение офиса на улице Кремлевской. Оттуда подозреваемый тайно похитил имущество, которое в последующем реализовал.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.