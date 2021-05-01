В ГИБДД Ставрополья назвали предварительную причину страшного ДТП, которое унесло жизни пяти девочек, еще несколько человек в больнице. Трагедия произошла вечером 30 апреля, на трассе в Ставропольском крае столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой из Волгограда, который вез детей на соревнования в Черкесск, а также грузовик и легковушка.

Изначально предполагалось, что водитель фуры не справился с управлением и завалился на автобус. Однако, по уточненным данным ведомства, спровоцировать аварию мог третий участник ДТП.

"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем", - сообщили в ГИБДД.

Всего в микроавтобусе было 18 человек, погибли пять девочек 2008-2009 годов рождения, еще четыре человека в больнице.

Напомним, накануне в Казани полиция задержала водителя с поддельными правами.