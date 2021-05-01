В Гоставтоинпекции Казани рассказали о происшествиях за минувшие сутки.

По данным ведомства, 30 апреля в городе было зарегистрировано семь ДТП, из них шесть столкновений и один случай падения пассажира в общественном транспорте; еще 69 аварий - с материальным ущербом. Так, одним из столкновений стала авария с участием КАМАЗа и легковушек.

За сутки госавтоинспекторы задержали пятерых водителей, которые рискнули сесть за руль пьяными. Также в отделы полиции были доставлены автомобилист, который повторно управлял транспортом пьяный, водитель, отказавшийся подчиниться полиции и автолюбитель с поддельными правами.

Вчера в ГИБДД также рассказали, что в Казани нашли мужчину, который усадил за руль маленького ребенка.