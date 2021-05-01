Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации держится до 10-12 месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о ковиде, то прививаться надо сейчас. Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго - 10 месяцев и год ... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее по поводу иммунитета после вакцинации высказывался глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он заявил, что, вероятно, потребуется не один курс прививок от ковида, но понятно это будет после формирования популяционного иммунитета.

Напомним, накануне Роспотребнадзор Татарстана выразил обеспокоенность тенденциями заболеваемости в республике. Любовь Авдонина уточнила, что в нынешней ситуации речи о снятии ограничений не идет.