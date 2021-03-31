После прохождения курса вакцинации от ковида может потребоваться повторная прививка. Об этом в телеэфире сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его мнению, понадобится ли вторая прививка, будет понятно чуть позже, когда сформируется популяционный иммунитет в России и за рубежом. Сейчас создана система наблюдения за здоровьем населения, на специальном электронном ресурсе собирают данные о переболевших и вакцинированных.

При этом Мурашко сообщил, что ревакцинация может состоять только из одной прививки, а не двух. Для этого есть возможность использовать первый компонент "Спутник V", однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"

Добавим, что в Татарстане по данным на 31 марта прививку от коронавируса получили практически 133,5 тысяч человек, более 3,7 тысяч только за последние сутки. Записаться на прививку в РТ можно через Госуслуги - единые или республиканские, при обращении в МФЦ или на единый номер 122, а также через поликлинику.

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