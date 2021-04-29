Певица Манижа, которая в этом году представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме, приехала в Казань. Она оповестила всех об этом на своей страничке в Инстаграме.

"Казань, у вас так красиво", - написала певица. Также она спросила у своих подписчиков, какие заведения в столице Татарстана самые лучшие.

Ранее с Манижей происходило немало стрессовых событий, после которых понятно ее желание отдохнуть и расслабиться в Казани: ее текст песни для "Евровидения" номинировали на Eurostory Award. Видеоролик российской певицы Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стал самым популярным на youtube-канале «Евровидения» среди участников 2021 года.

Также сообщалось, что песню «Русская женщина» начали проверять следователи СК после обращения АНО «Ветеранские вести». Против нее высказались почти все российские продюсеры, депутаты Госдумы. И только Алла Пугачева от души поддержала девушку и пожелала ей удачи на "Евровидении" в 2021 году.