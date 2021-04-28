В Нижегородской области спасатели выезжали по вызову в деревню Бурцево, где двое мужчин провалились в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте установлено, что один из мужчин не подавал признаки жизни. Живого мужчину подняли с помощью специального устройства и отвезли в больницу. Второй, к сожалению, скончался.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К другим новостям:

- «ОПГ снова управляет улицами?»: в Казанском поселке могут отключить воду, если они не примут условия нового начальника УК.