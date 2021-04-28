В Казани возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который попытался поджечь полицейских. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

По версии следствия, 27 апреля группа полицейских приехала в квартиру подозреваемого на улице Батыршина для проведения обыска. Злоумышленник хранил дома компоненты для изготовления взрывоопасных веществ, в том числе порох. В ходе обыска он поджег вещества, в квартире произошел хлопок, после чего начался пожар. В результате никто не пострадал.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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