В Республике Татарстан по итогам прошлого года коклюшем заразились 37 детей. Это произошло из-за отказа родителей от прививки. Об этом сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

"Может, не каждый понимает, что это за заболевание. На первый взгляд может показаться, что это банальный кашель, но это достаточно изнуряющий кашель. Это заболевание часто приводит к пневмонии, летальные исходы тоже не редкость. Такие факты, когда дети заражаются инфекциями, от которых у нас есть защита, конечно, очень обидно", — отметила Патяшина.

Каждый год медики в Татарстане получают около 60 тысяч отказов от вакцинации от самых разных заболеваний. Переубедить родителей-антипрививочников удается только в 25% случаев, говорят медики.