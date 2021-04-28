Новая книга татарстанской писательницы, автора "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд" будет представлена в мае жителя Казани лично литератором. В Казани запланированы две творческие встречи, на которых Гузель расскажет казанцам, как создавалась ее новая книга, ответит на все вопросы и даст автографы поклонникам.

5 мая в 18 часов писательница проведет встречу в Доме Аксенова. Записаться на нее можно по телефону +7(843)238-62-32.

6 мая в 19 часов встреча с писательницей пройдет в Национальной библиотеке РТ на улице Пушкина, 86. Предварительной записи не требуется.

А 8 мая в преддверии Дня Победы Гузель Яхина отправится в Свияжск, где представит роман в музее-заповеднике "Остров-град Свияжск" в 14 часов.