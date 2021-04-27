27 апреля в Алексеевском районе Татарстана на 25 километре автодороги Алексеевск-Билярск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.



По предварительной информации, 29-летний водитель машины "Лада Калина" выехал на встречку, где врезался в машину "Хендай". В результате ДТП водитель "Лады" скончался от полученных травм, пассажир этого же автомобиля, 23-летний молодой человек, скончался в машине скорой помощи.



На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.