27 апреля в Алексеевском районе Татарстана на 25 километре автодороги Алексеевск-Билярск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По предварительной информации, 29-летний водитель машины "Лада Калина" выехал на встречку, где врезался в машину "Хендай". В результате ДТП водитель "Лады" скончался от полученных травм, пассажир этого же автомобиля, 23-летний молодой человек, скончался в машине скорой помощи.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
На трассе в Татарстане в результате ДТП погибло два человека
27.04.2021, 21:44 50 0
27 апреля в Алексеевском районе Татарстана на 25 километре автодороги Алексеевск-Билярск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
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