Британская королева Елизавета II прислала ответ татарстанской школьнице, что само по себе - событие из ряда вон выходящее. Монаршая особа заставила подождать - ответ последовал только через 4 месяца после того, как девочка из Нижнекамска отправила свое письмо.

13-летняя Эмира Мубаракова написала королеве Британии в конце прошлого года. Она рассказала, как учится, чем занимается на досуге, сообщается в паблике "Мы - нижнекамцы". Девочка из Татарстана посочувствовала королеве, спросив ее, как ей удается жить такой "наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время".

Спустя 4 месяца юная жительница РТ получила ответ. В письме Елизавета поблагодарила девочку за внимание к своей особе и пожелала ей больших успехов в жизни.