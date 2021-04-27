DiDi начал сотрудничество со Всероссийским телефоном доверия для женщин

Теперь за психологической помощью можно обратиться через приложение DiDi

За последние годы поездки на такси стали обыденностью и новой нормой не только в мегаполисах, но и в небольших городах, и пандемия еще больше усилила этот тренд. Чтобы сделать поездки максимально комфортными и безопасными, DiDi, один из крупнейших в мире сервисов по заказу поездок, с самого момента запуска на российском рынке предусмотрел в своем приложении такие функции как кнопка SOS, возможность исключить водителя из списка подбора в будущем и др. Сегодня DiDi делает следующий шаг в заботе о своих клиентах и объявляет о сотрудничестве с Всероссийским телефоном доверия при центре “Анна” для женщин, пострадавших от насилия. В случае необходимости женщина может обратиться за психологической помощью через приложение DiDi, причем неважно, совершала ли она поездку с DiDi или нет.

Консультантки телефона доверия окажут психологическую поддержку женщинам в том числе в случае неприятных инцидентов, связанных с нарушением личных границ.

Чтобы получить помощь, необходимо:

Открыть раздел "Центр безопасности" в приложении DiDi. В разделе будет указан номер Всероссийского телефона доверия для женщин. Для осуществления звонка нужно перейти по ссылке.

Функционал уже реализован в мобильном приложении DiDi и действует во всех городах присутствия сервиса.

Сергей Брыкалов, директор по безопасности DiDi: "DiDi выступает против насилия в любом виде, поэтому возможность обращения на Всероссийский телефон доверия для женщин при центре “Анна” за помощью доступна всем пользователям платформы, независимо от того, произошла ли с ними неприятная ситуация во время поездки или в любое другое время. Безопасность поездок – безусловный приоритет для DiDi. Для ее обеспечения в компании принят целый ряд мер: анонимность номеров водителя и пассажира, скрытие адресов посадки и высадки по окончании поездки, кнопка SOS в приложении и пр. Если неприятный инцидент все же произошел, мы вместе с психологами Всероссийского телефона доверия поможем справиться с его последствиями. Мы делаем все возможное, чтобы пользователи нашего сервиса чувствовали себя комфортно на протяжении всей поездки, а также помогаем разобраться с неприятными инцидентами в случае их возникновения".

В случае, если инцидент произошел во время поездки в такси, и женщина сообщила о нем в службу поддержки, специалисты начнут выяснение обстоятельств произошедшего, а также предложат обратиться на Всероссийский телефон доверия для женщин. Если проблема находится за пределами компетенций консультанток, то звонок будет перенаправлен профильному специалисту в соответствии с имеющимися договоренностями с другими организациями.

После регистрации жалобы DiDi также временно блокирует доступ водителя к сервису до выяснения обстоятельств в соответствии с условиями использования сервиса, которые доступны на сайте DiDi.

В DiDi действует круглосуточная поддержка пользователей, в приложении реализована возможность поделиться сведениями о поездке, добавить список контактных лиц для экстренной связи и др.

DiDi – один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий более 600 миллионов пользователей в 14 странах. Ежедневно с DiDi совершается более 50 миллионов поездок - с использованием сервисов такси, аренды автомобилей и велосипедов, автобусных перевозок, каршеринга. DiDi начал работу в России в августе 2020 года, с Казани. В настоящее время сервис DiDi доступен в 16 городах России, среди которых Казань, Ижевск, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Чебоксары, Йошкар-Ола, Белгород, Брянск, Владимир, Курск, Липецк, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула.

Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия (8 800 7000 600) работает с 2011 года при поддержке Центра помощи женщинам “Анна”. Все звонки на телефон бесплатны и конфиденциальны. За 2020 год Всероссийский телефон доверия для женщин получил 48 869 обращений.