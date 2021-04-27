В пресс-службе МВД по Татарстану подтвердили информацию о том, что перед пожаром в квартире на улице Батыршина был обыск.

«В ходе обыска в квартире одного из жителей Казани сотрудники уголовного розыска обнаружили порох, патроны различного калибра и другие компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Во время изъятия запрещенных предметов произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Пожар потушили в короткие сроки, пострадавших нет. В настоящее время подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб.