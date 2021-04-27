В Казани в 12:19 поступило сообщение о пожаре на втором этаже по улице Батыршина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

При обследовании квартиры обнаружены пять человек в зоне плотного задымления, и вывели их при помощи масок. С соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. В 12:49 ликвидация открытого горения в двухкомнатной квартире. Пострадавших нет, причину пожара на данный момент устанавливают.

По неподтвержденной информации в квартире произошел хлопок во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ.

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