В Казани в 12:19 поступило сообщение о пожаре на втором этаже по улице Батыршина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
При обследовании квартиры обнаружены пять человек в зоне плотного задымления, и вывели их при помощи масок. С соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. В 12:49 ликвидация открытого горения в двухкомнатной квартире. Пострадавших нет, причину пожара на данный момент устанавливают.
По неподтвержденной информации в квартире произошел хлопок во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ.
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комментарии
И я бежал как на рейстаг в надежде водрузить там знамя
И я хотел людей спасти они кричали из проемов
И как назло в округе нет там разных водных водоемов
Я не успел пожарным слава, я им хвалу всем воздаю
И интервью различной прессе я здесь с щедротой раздаю
Я не участник, но статист и прессой окружён стократно
Я здесь описываю все и повторяю многократно
Какой пожарник спас кого и чей здесь вклад намного выше
И в славе я спешу домой и нет дымка уже на крыше