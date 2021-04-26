Столица Татарстана вошла в тройку самых лучших городов России для жизни. Исследование провели аналитики компании Superjob. В рейтинге Казань заняла второе место. На первом расположилась Тюмень, на третьем - Краснодар.

Казань занимает второе место по уровню безопасности (достижения в этой сфере отмечают 22% жителей города), доступности товаров и услуг (40%), наличию хорошей работы (17%), оценкам высшего образования (28%), автодорог (32%), парков и скверов (56%), кинотеатров и театров (31%).

Также Казань расположилась на третьем месте по развитию общественного транспорта (32%), школ и детских садов (35%), медицины (22%), кафе и ресторанов (45%) и по уровню взаимопомощи (14%).

Также в ТОП 10 попал и другой татарстанский город - Набережные Челны. Это случилось впервые. Автоград расположился на 8 строчке рейтинга.