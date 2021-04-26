В Кировграде Свердловской области вынесли приговор женщине, дочь которой обварилась кипятком и вскоре скончалась, так и не получив медицинской помощи, потому что мать не стала звонить в "Скорую". Родительницу признали виновной в оставлении ребенка в опасности.

5-летняя девочка нечаянно опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, но мать решила, что все обойдется, и в "Скорую" звонить не стала. У девочки были термические ожоги туловища и конечностей 2-3 степени, поражено было около 50% площади тела. Она прожила ровно одну ночь, а утром умерла.

Свою вину мать признала полностью, ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ и удержания 5% от заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор ещё не вступил в законную силу.