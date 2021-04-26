В Казани в День Победы общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, метро будет курсировать по графику рабочего дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Из-за подготовки и проведения мероприятий в центре Казани, некоторые участки будут ограничены для движения.
Так, 4 мая с 18:00 до 23:00 не будет движения на площади Тысячелетия, а также на участке от улицы Профсоюзная до улицы Батурина.
7 мая с 16:00 до 22:00 на площади Тысячелетия, в том числе по ул.Право-Булачная и Лево-Булачная до ул.Чернышевского.
8 мая с 17:00 и до 2:00 10 мая движение на площади Тысячелетия также будет ограничено.
В случае большого скопления людей после салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима.
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