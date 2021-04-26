На сайте мэрии Казани появилась информация о мероприятиях, которые запланированы на 9 мая. Так, жители увидят парад техники и военнослужащих, выставку боевой техники, концертную программу и салют. В этом году, как и в прошлом, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.

Празднование Дня Победы начнется с церемонии возложения цветов в парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах.

Парад начнется в 10:00 на площади Тысячелетия – пройдут войска Казанского гарнизона, танки ИС, Т-34 и колонны ретроавтомобилей. Также в параде примут участие более 2000 военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов и юнармии. Завершится парад исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани.

В течение дня казанцы смогут посетить выставку военной техники и экспозицию передвижного Музея стрелкового оружия и автомобилей ДОСААФ.

В 19:00 там же начнется концертная программа и выступление тысячного хора «Поющая Казань». Организаторы предупреждают, что жители должны будут носить маски и соблюдать дистанцию. При этом 8 мая на площади будет проведена санитарная обработка территории.

В парке Победы с 12:00 будет проходить праздничая программа.

В 22:00 запланирован праздничный салют.