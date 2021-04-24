Следователи Владимирской области начали проверку по факту гибели женщины. 23 апреля ее ударило молнией во время субботника.

На данный момент поводится доследственная проверка. Известно, что инцидент произошел около 15:00. Дождя не было, был гром, все, кто был на субботнике, попытались спрятаться от непогоды, но у одной из них не получилось.

От удара погибла 60-летняя сотрудница администрации, работавшая в должности главного специалиста отдела капитального строительства. Об этом сообщили на сайте администрации города.

К другим новостям:

- На дамбе в Казани очевидцы сняли драку двух водителей.