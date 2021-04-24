В Казани на дамбе в направлении улицы Арбузова очевидцы сняли драку водителей. Видео появилось в соцсетях.

«На дорогах Казани только так», - подписали видео очевидцы.

Водитель иномарки и мужчина дерутся на дороге. Так как из машины со стороны водителя выходит девушка. Возможно, парень вышел заступиться за свою знакомую. В итоге прохожим удалось разнять мужчин.

«Молодцы те, кто разнял их, а то так и до серьезных последствий могло дойти»

«А в чем смысл вообще?»

«Итак там постоянная пробка, еще сколько стояли»

«Иногда реально хочется выйти подраться».