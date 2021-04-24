На 23 апреля в Татарстане зарегистрировали еще две смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли двое мужчин 71 и 73 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 453 летальных случаев.

Напомним, в Роспотребнадзоре по региону рассказали, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом в длинные майские праздники.

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